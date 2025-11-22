Мегазвездата в българския и световен спорткоментира бъдещето си във вдигането на тежести."Доволен съм, но все още не сме разговаряли с него. Предстои да видим дали това ще се осъществи", заяви Насар пред колегите от "Блиц" относно коментара на президента на Федерацията, че от БФ Вдигане на тежести са готови да изпълнят всички финансови претенции на звездата ни в щангите."Дори и да не изпълни всички мои искания, аз правя всичко възможно да остана тук (в България). Искам Федерацията да не ми пречи, а да ми помага, както го прави Министерство на спорта и смятам, че има начин да стигнем до споразумение. Моето желание е да остана", категоричен бе Насар.