Русев се прости с надеждата да приключи кариерата на Джон Сина
Пловдивчанинът загуби от доскоро държащия световната титла Джей Усо в четвъртфинален двубой от турнира "Последният път е сега".
Това се случи на събитието "Friday Night SamckDown", провело се в "Бол Арена" в Денвър, Колорадо, през изминалата нощ.
Така Миро се прости с мечтата да се изправи отново срещу Сина и да продължат една от най-големите вражди в този спорт.
Причината е, че в състезанието, което е от общо 16 кечисти, само победителят ще играе срещу 48-годишния Сина на мегашоу, което ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.
Сина и Русев имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.
Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
31.10
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
16.11
