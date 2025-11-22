Българската звезда в кеча, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт (WWE) се прости с надеждата да играе с най-титулувания кечист в историята -в последния му дуел на ринга.Пловдивчанинът загуби от доскоро държащия световната титлав четвъртфинален двубой от турнира "Последният път е сега".Това се случи на събитието "Friday Night SamckDown", провело се в "Бол Арена" в Денвър, Колорадо, през изминалата нощ.Така Миро се прости с мечтата да се изправи отново срещу Сина и да продължат една от най-големите вражди в този спорт.Причината е, че в състезанието, което е от общо 16 кечисти, само победителят ще играе срещу 48-годишния Сина на мегашоу, което ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.Сина и Русев имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.