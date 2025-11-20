Сподели Сподели
Президентът на MAX FIGHT - Любен Джубрилов застана за втори път пред камерите на "Неформално с Георги Петков".

Босът на организацията и председател на Българската асоциация на професионалните бойни спортове, сподели любопитни подробности за предстоящата 63-а бойна вечер на най-популярния боен промоутър в страната.

Любен Джубрилов се върна към скандала през лятото и отхапаното ухо на Митко Илиев, в срещата му с Георги Валентинов. MAX FIGHT санкционира тежко последния, налагайки му забрана за участие в събитията си.

Подлежи ли това решение на промяна някога, на някакъв бъдещ етап?

Очаквал ли е Любен Джубрилов вълната от реакции, последвала след вечерта в "Свети Влас", включително и действията на президента на БФММА?

Може ли MAX FIGHT да преустанови включването на срещи от смесените бойни изкуства в програмата си?

Каква е печалбата на Джубрилов и неговия екип от организирането на подобни събития?

Мнението на президента на MAX FIGHT за поражението на Стоян Копривленски.

Каква е ситуацията с Борислав Велев и защо той отново отпадна от участие в галата на 29 ноември?

Ще видим ли следващ реномиран гост, като Конър Макгрегър, около ринга на MAX FIGHT?

Отговорите на всички тези въпроси чуйте лично от Любен Джубрилов, специално за абонатите на "Неформално с Георги Петков"!