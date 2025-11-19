Състезателят на Спортен клуб по скокове на батут "Евротрамп“ – Кюстендил и национален състезател Георги Беловодски постигна силно класиране на 31-ото Световно първенство по скокове на батут за подрастващи, проведено в Памплона, Испания, предаде. Младият български талант демонстрира спокойствие, техника и увереност.В индивидуалната надпревара Георги, възпитаник на Спортно училище "Васил Левски“, се представи стабилно още в квалификациите и заслужено се класира за финалния етап. Там той завърши седми в света при 11–12-годишните в дисциплината батут индивидуално - единствената олимпийска дисциплина в скоковете на батут. Георги получи оценка от 49.200 точки, което затвърждава силното му присъствие сред водещите млади състезатели в света.На Световното първенство Георги Беловодски участва и в синхрон с Борислав Илиев. Момчетата завършиха на 12-о място.Успехът е резултат и от последователната работа на треньорския екип, който стои зад подготовката му – Ангелина Богословова и Малинка Костова, както и президентът на спортния клуб – Иво Кръстев. Тяхната отдаденост и професионализъм са ключови за развитието на младия състезател и за неговото уверено представяне.Постижението му е важен успех за българските скокове на батут и поредно доказателство за качествената работа в клуб "Евротрамп“. Класирането показва, че Кюстендил продължава да развива състезатели, които могат да се конкурират на международната сцена и да отстояват мястото си сред най-добрите.