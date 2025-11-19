след загубата от България в последен мач и за двата тима от квалификациите за Мондиал 2026.
В основата им бе това какво се обърка в последните месеци, че тимът записа 4 поредни загуби и не успя да направи нещо подобно като класирането на ЕВРО 2024 и представянето на форума на Стария континент.
"Нищо не се е объркало. Просто сме в такъв момент. Тимът не е толкова настървен като кучета, както беше на ЕВРО 2024. Хвича Кварацхелия не е същият, както като играе за ПСЖ. Гиорги Кочорашвили не играе за Спортинг (Лисабон) и това се отразява на формата му. Мамардашвили също е резерва в Ливърпул. Правим каквото можем с този отбор.
От утре започвам дълбок анализ на играта", разкри Саньол, след което индиректно беше попитан дали ще остане начело на тима до следващата пауза за националните отбори, която е през март, а френският специалист заяви, че ще продължи да води тима.
