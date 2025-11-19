Александър Димитров говори пред медии след успеха над Грузия в последен мач от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.
Той отговори и на въпрос на "Фокус" как би сравнил мача в Тбилиси през септември (загуба с 0:3) и този днес (успех с 2:1).
"Аз не бях треньор тогава. Бих искал да сме по-скромни и смирени. Мога да кажа само, че днес ни провървя, за да не се обиди някой", заяви Димитров.
Селекционер на България при разгрома на Грузия на техен терен бе Илиан Илиев.
