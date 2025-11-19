България победи с 2:1 Грузия в последен мач и за двата тима от световните квалификации в зона "Европа".Двубоят се проведе на Националния стадион "Васил Левски".Резултатът за "лъвовете" открив 10-ата минута. Нападателят на ЦСКА 1948 вкара след акробатично изпълнение.пресече пас на гостите, след което центрира, а Русев засече топката със странична ножица.В 24-атапокачи след страхотен далечен удар. Головият пас отново бе наМалко преди края на първото полувреме Грузия пропусна отлична възможност да намали резултата, ноизпусна да вкара на празна врата след разбъркване в наказателното поле на България.В края на втората част Грузия намали резултата.(88') се разписа след асистенция наЗа Грузия игра един от най-добрите халфове в света, както и един от най-силните вратари -Успехът е първи за България от повече от година насам. За последно "лъвовете" спечелиха с 1:0 срещу Люксембург в Лигата на нациите на 15-и ноември 2024-а година.Въпреки победата България остана на последното 4-о място в група "Е" с 3 точки. Грузия финишират като 3-и също с 3 пункта, но с по-добра голова разлика. От този поток еврошампионът Испания взима квотата за Мондинал 2026 (16 точки), а Турция (13 точки) ще се задоволи с второто място, което дава право на плейофи за форума.