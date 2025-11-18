Сподели Сподели
Българският национален отбор по футбол до 19 години разби с 3:0 Фарьорски острови в последен двубой от предквалификациите за ЕВРО 2026. 

Въпреки успеха малките лъвове не успяха да се класират за последната фаза преди форума, оставайки на трето място в своя поток за сметка на Франция и Унгария, които финишират на първите две места и продължават напред. 

Интересното е, че България и Унгария финишираха с еднакви показатели и точки (по 4), но при жълтите картони се оказа, че маджарите имат 2 по-малко, което бе решаващо. 

Головете днес паднаха през втората част. Точни бяха Стивън Стоянчов (50'), Филип Гигов (81') и Симеон Цанев (94').