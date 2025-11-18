Любослав Пенев все още е сред "Топ 5" най-велики изпълнителни на дузпи в историята на футбола.
Това показа статистика на transfermarkt.
В подреждането попадат играчи, изпълнили минимум 50 наказателни удара в кариерата си. Взимат се предвид статистиката им в клубове от "Топ 10" на първенствата (във всички турнири), както и мачовете на национално ниво.
Пенев е на пето място с 54 изпълнени дузпи и коефициент на успеваемост 93%. "Ел голеадор" има едва 4 изпуснати 11-метрови наказателни удара в своята славна кариера.
Пред него са само легендите Роналд Куман (124, 94%), Уго Санчес (78, 94%), Диего Марадона (58, 93%) и Жан-Пиер Папен (58, 93%).
След Пенев са футболни магьосници като Марко ван Бастен, Роберт Левандовски, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Алън Шиърър и други.
Пропуските на Любослав Пенев от дузпа са:
- ЦСКА срещу Рух Хожов (КЕШ, 27-и септември 1989, 5:1)
- Валенсия срещу Кадис (Ла Лига, 13-и октомври 1990, 2:1)
- България срещу Финландия (световна квалификация, 14-и май 1992, 3:0)
- Валенсия срещу Логронес (Ла Лига, 13-и декември 1992, 2:1)
