Смятаният за следващ национален селекционер на Българиявсе още е сред "Топ 5" най-велики изпълнителни на дузпи в историята на футбола.Това показа статистика на transfermarkt.В подреждането попадат играчи, изпълнили минимум 50 наказателни удара в кариерата си. Взимат се предвид статистиката им в клубове от "Топ 10" на първенствата (във всички турнири), както и мачовете на национално ниво.Пенев е на пето място с 54 изпълнени дузпи и коефициент на успеваемост 93%. "Ел голеадор" има едва 4 изпуснати 11-метрови наказателни удара в своята славна кариера.Пред него са само легендите(124, 94%),(78, 94%),(58, 93%) и(58, 93%).След Пенев са футболни магьосници катои други.Пропуските наот дузпа са:- ЦСКА срещу Рух Хожов (КЕШ, 27-и септември 1989, 5:1)- Валенсия срещу Кадис (Ла Лига, 13-и октомври 1990, 2:1)- България срещу Финландия (световна квалификация, 14-и май 1992, 3:0)- Валенсия срещу Логронес (Ла Лига, 13-и декември 1992, 2:1)