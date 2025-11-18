Българската звезда в кеча, известен като "Русев" в Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, записа победа на събитието "Main Event 686" провело се в най-известната зала в света "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.Пловдивчанинът надделя надза точно 8 игрови минути.Двамата се познават още от завръщането на българина в най-популярната верига в света на кеча тази година.Миро го смаза на изненадващото си завръщане тогава на ринга, а след това спечели и в официален сблъсък, провел се през май.На звездата ни предстои двубой от четвъртфиналите на прощалния за легендататурнир.Русев е един от 16-е кечисти, които участват в надпреварата, а победителят от нея ще се изправи срещу най-награждавания кечист в историята в неговия последен двубой, който ще се проведе на Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.