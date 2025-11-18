Сподели Сподели
ЦСКА е близо до привличането на звездата на втородивизионния Вихрен (Сандански) Лео Пимента, съобщават от transferibg в Instagram. 

Бразилецът е най-силно представящият се футболист във Втора лига като до момента има 7 гола през сезона. 

Нападателят е на 25 години и е висок 177 см. 

От него се интересува също и водачът в Първа лига Левски, но "сините" бяха отказани от поисканите от Вихрен 400 хиляди евро. 

Пимента дойде в България през януари тази година със свободен трансфер от родния Флореста Ешпорте Клуб.