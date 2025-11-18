ЗАРЕЖДАНЕ...
ЦСКА е близо до трансфер на звезда от Втора лига, Левски също иска играча
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© IG: transferibg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Бразилецът е най-силно представящият се футболист във Втора лига като до момента има 7 гола през сезона.
Нападателят е на 25 години и е висок 177 см.
От него се интересува също и водачът в Първа лига Левски, но "сините" бяха отказани от поисканите от Вихрен 400 хиляди евро.
Пимента дойде в България през януари тази година със свободен трансфер от родния Флореста Ешпорте Клуб.
Още по темата
/
Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
27.08
Още от категорията
/
Екатерина Стратиева: Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт
10.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.