ЦСКА е близо до привличането на звездата на втородивизионния Вихрен (Сандански), съобщават от transferibg в Instagram.Бразилецът е най-силно представящият се футболист във Втора лига като до момента има 7 гола през сезона.Нападателят е на 25 години и е висок 177 см.От него се интересува също и водачът в Първа лига Левски, но "сините" бяха отказани от поисканите от Вихрен 400 хиляди евро.Пимента дойде в България през януари тази година със свободен трансфер от родния Флореста Ешпорте Клуб.