Тайландецът, който спечели отборната титла с българската звездав Кампус Рейсинг във Формула 3 през отминалия сезон, официално стигна до Формула 2.Отборът ART Grand Prix обяви подписването на договор с пилота за сезон 2026 във Формула 2 на FIA.Припомняме, че Цолов бе един от първите обявени имена, които преминават във Формула 2 за сезон 2026. Той обаче ще бъде в Кампус Рейсинг и няма да си партнира с тайландеца.Интрапувашак ще се премести от FIA F3 през следващия сезон с френския отбор, след като завърши седми в класирането на пилотите през настоящата кампания. Той постигна три победи в състезания през сезона във Формула 3, както и още две класирания в челната петица.Интрапувашак обяви, че е развълнуван да започне подготовка за новия сезон във Формула 2."Много съм горд най-накрая да обявя, че ще се присъединя към ART Grand Prix за моя дебютен сезон във Формула 2. Екипът се е доказал през годините с големите си успехи, така че съм уверен, че това е правилната среда за мен, за да направя тази следваща стъпка. Развълнуван съм да започна тази нова глава и да работя с всички в екипа преди сезона.“