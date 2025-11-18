ЗАРЕЖДАНЕ...
Клетите ни национали с последен шанс за точка
Селекцията на Александър Димитров заема последното 4-то място във временното класиране с 0 точки. Родните национали имат 2 поражения като домакини при голова разлика 1:9. Последният мач между двата отбора завърши 3:0 за Грузия.
Играчите на Вили Саньол се намират на 3-то място с 3 точки. "Кръстоносците" загубиха и двете си гостувания с голова разлика 1:6. Грузия има 2 победи в последните 5 официални мача с България.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на България е 4.50, докато този за Грузия е 1.72. Равенството е оценено на 4.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за българите е оценен на 5.00, докато евентуален триумф на грузинците е със ставка 1.70. Равенството е оценено на 3.75.
