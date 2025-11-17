Звездата на норвежкия национален отбор по футболзаписа впечатляващо постижение в световните футболни квалификации.Лидерът на "викингите" изравни международен рекорд на ФИФА, който оставаше непокътнат повече от 60 години: 11 поредни мача с гол за родината си!Серията на звездата на клубния Манчестър Сити започна при успеха над Словения с 4:1 като гост в Лига на нациите през 2024-а година.В следващите срещи на Норвегия, в които Холанд, взе участие, тимът печелеше, а той вкарваше поне по един гол.Така той изравни постижението на малайзиецаот Малайзия. Азиатецът вкара 11 попадения в 11 поредни двубоя за родината си през далечната 1961-а година. Серията му продължава между 28 май 1961 г. и 28 август 1962 г.Мегазвездитемогат да се похвалят със серии от съответно 8 и 6 поредни срещи с поне един отбелязан гол.