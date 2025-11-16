Мегазвездата в българския спортобяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг."Два милиона долара годишно. Аз съм българин. Аз не искам, ни най-малко не би ми било приятно да състезавам аз за друга страна“, разкри щангистът ни в интервю пред Мариан Станков за NOVA."Много хора ми казват, то е като във футбола, така, така. Не е като във футбола при нас. Аз ще нося друг флаг на гърба си. И когато ставам шампион ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам. И на друго място ще бъдат“, сподели Насар."Това нещо не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят“, сподели олимпийският и триктатен световен шампион.