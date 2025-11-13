Актуалният европейски футболен шампион Испания може да подобри свой рекорд от поредни официални мачове без загуба!Ла Фурия Роха в момента се намира в серия от 29 мача (24 победи и 5 равенства) без поражение във всички турнири (без приятелски срещи), което е изравнен рекорд на постижението на тима, воден отв периода 2010-а до 2013-а година (също 24 победи и 5 равенства).Настоящият състав на иберийците, воден от, гостува в събота на Грузия в мач от пресявките за Мондиал 2026. При равенство или успех за Испания, то тимът ще сътвори история, правейки юбилейните 30 мача без загуба в официлни срещи.В момента актуалният европървенец е лидер в група "Е" с пълен актив от 12 точки и едва 1 допуснат гол. При равенство или успех в мача с Груция, иберийците със сигурност ще вземат директна квота за планетарния шампионат догодина в САЩ, Мексико и Канада.Вторият в този поток Турция (9 точки) домакинства на България по същото време. Южните ни съседи най-вероятно ще играят бараж за Мондиал 2026.