Звезда от "Игри на волята": Трябваше да съм ко-мейн ивент на Тервел Пулев в "Арена Армеец"
Това сподели специално за "Неформално с Георги Петков" един от най-запомнящите се персонажи във формата "Игри на волята" - Стратимир. В последната година той влезе на висока скорост в бойните зали из страната, като дори взе участие в състезателна вечер, подготвян от престижен екип от професионалисти.
"В "Игри на волята" ме представиха малко по-скучен, отколкото съм. Но се радвам, че ме разпознаваха като силен играч. Този, с когото трябва да се съобразяват", коментира постигналият забележителна трансформация във външния си вид инфлуенсър.
"Има трима бойци, от тези, с които съм снимал, които мога да кажа, че считам за много близки. Да ги нарека "приятели".
Имаше смъртни заплахи срещу мен от хейтъри. Щяха да ме убиват... Но знаех, че нищо няма да стане, защото това са шматки!", разкри Стратимир и загатна:
"Тервел Пулев щеше да е мейн ивент, а аз трябваше да бъда ко-мейн ивент. Но това събитие в "Арена Армеец" не се случи, защото...".
Ще има ли друга такава бойна галавечер за инфлуенсъри?
Какви са бъдещите YouTube планове на Стратимир?
Каква революционна идея крои в следващите месеци?
И не на последно място - как можете да спечелите 1000 лева, благодарение на него?
Всичко това вижте и чуйте от самия него!
