Българската звезда в тенисаи приятелката му - холивудската актриса Ейса Гонзалес споделиха свои моменти от ваканцията им в Коста Рика.Двамата влюбени отмарят след тежкия сезон на тенисиста в Тура, в който първата ни ракета на няколко пъти трябваше да се оттегля от турнири поради различни контузии."Живея живота по костарикански", написа Димитров в социалните мрежи, добавяйки снимка, на която се вижда, че е доволен от почивката.Двамата летяха с хеликоптер, спускаха се в пещера и бяха на сафари. Доказателство за това са видеа, качени от актрисата в нейния профил в Instagram.