Александър Везенков и неговият клубен Олимпиакос приемат днес в Пирея литовския колос Жалгирис (Каунас) в среща от 10-и кръг на баскетболната Евролига.
Двубоят ще се проведе в Двореца на мира и дружбата.
Домакините се намират на 4-о място във временното класиране с актив от 6 успеха и 3 поражения като са в серия от 2 поредни победи.
Гостите са в страхотна форма. Литовците са 2-и в подреждането със 7 спечелени и 2 загубени дуела. Те са спечелили последните си 4 срещи в надпреварата.
В директните двубои Олимпиакос са в серия от 9 поредни победи, а последният успех на Жалгирис срещу тима от Пирея е от януари 2021-а година.
Бетинг операторът Palmsbet.com оценява победа за домакините от Пирея с коефициент 1.34, а успех за гостите се котира на 3.35.
BETHUB.bg предлага сходни ставки - 1.35 за Везенков и компания и 3.30 за победа на Жалгирис.
