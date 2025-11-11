Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (5)
Русев разби световен шампион и се доближи до дуел с легендата Джон Сина
Автор: Георги Куситасев 10:01Коментари (0)47
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в този спорт (WWE), се класира за четвъртфиналите на турнира, от който ще се определи последния опонент на легендата в развлекателния спорт Джон Сина

Миро разби бившия световен шампион Деймиън Прийст на събитието "Monday Night Raw", което се проведе в зала "TD Garden" в Бостън, Масачузетс, САЩ, през изминалата нощ, видя "Фокус"

На пловдивчанина му трябваха точно 8 минути и 52 секунди, за да стигне до краен успех в срещата.  

Така Миро влезе в "Топ 8" в състезанието. 

Припомняме, че носителят на рекордни световни титли в кеча Джон Сина обяви, че ще се оттегли от развлекателния спорт на събитието "Sunday Night's Main Event". 

Мегашоуто ще се пр
оведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист. 

По тази причина бе създаден турнир, в който участват 16 кечисти. Един от тях е именно родният кечист, който има една от най-големите вражди в развлекателния спорт със Сина, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса. 

Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план. 

"Идвам за теб, Джон.

Това е за теб, Джон. Ти и глупавия ти САЩ. Аз съм по-силен и по-бърз от теб, Джон и идвам за теб, защото мога да те видя", заяви Русев малко след дуела с Прийст, визирайки именно евентуален двубой със Сина.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Екатерина Стратиева: Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт
 Любо Ганев: Интересът към ЕВРО 2026 е огромен! Поляците щяха да са 3000 и заради това избрахме София за домакинство
 Любо Ганев: Билетите за мача с Полша почти свършиха
 Прогрес за Виктория Томова в ранглистата по тенис, промени в Топ 10
 Григор Димитров остава в Топ 45 на световния тенис, разместване на върха
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: