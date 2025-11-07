Новини
"Фокус" пита столичани как ще завърши Вечното дерби между Левски и ЦСКА
Автор: Георги Куситасев 12:11
В утрешния ден (8-и ноември) от 15:00 часа предстои юбилейното 220-о Вечно дерби. 

Най-големият сблъсък в родния футбол, противопоставящ грандовете Левски и ЦСКА, е част от 15-и кръг на редовния сезон в Първа лига. 

Дуелът ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски".

По тази причина от "Фокус" попитахме столичани как ще приключи мача. 

"Само ЦСКА! Дано биеме. Прогнозата ми е 1:0 за ЦСКА", заяви фен на "червените". 

"2:0 за Левски. Сангаре и Бала ще вкарат головете", даде предположението си друг гражданин. 

Последната среща между двата столични колоса приключи без победител - 2:2. Това се случи на 2-и март тази година пред 23 000 зрители отново на Националния стадион.

Преглед на статистиката показва, че за първенство "армейците" са фаворити. Те са постигнали 60 успеха срещу 57 за "сините", а 48 мача са приключили без победител.

Цялата анкета гледайте в прикачения видео файл!

