Спортните новини: Днес (3) | Вчера (3)
Григор Димитров с бонус в тениса въпреки отсъствието поради контузия
Автор: Георги Куситасев 09:39Коментари (0)45
© grigor-dimitrov.com
Българската звезда в тениса Григор Димитров ще бъде сред играчите, които ще получат финансов бонус в края на сезона в Тура.

Първата ни ракета попадна сред най-успешните (по спечелени точки) състезатели в турнири от сериите "Мастърс 1000", които за първа година ще си разделят 21 милиона долара бонус. 

Димитров заема 21-о място с 860 спечелени точки от надпревари, но той ще вземе половината от полагащото му се, защото не взе участие в 3 от общо 9 състезания от този ранг. 

Според правилника на Асоциацията на професионалните тенисисти е необходимо участие в поне 8 от 9 турнира от сериите "Мастърс 1000", за да може даден играч да получи 100% от полагащия му се финансов бонус.

При 7 участия се дават 75%, а при 6 - 50%, а при 5 - 25%. 

По-малко от 5 участия автоматично означава, че даденият тенисист, независимо дали е в "Топ 30" по спечелени точки от подобни надпревари, няма да получи бонус. 

По тази причина в момента 2-ият Яник Синер, 3-ият Джак Дрейпър и 17-ият Новак Джокович няма да получат нищо, а техните финансови бонуси се връщат в надпреварите от сериите "Мастърс 1000".
Статистика: