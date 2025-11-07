Новини
Карлос Насар получи нова оферта от Бахрейн! Ето какво е решението му!
Автор: Георги Куситасев 09:07Коментари (0)61
Мегазвездата в българския спорт и в частност във вдигането на тежести - Карлос Насар е отказал трета поредна оферта да се състезава за Бахрейн. Евентуален трансфер е коментиран при визитата му в страната в последната седмица. Там той бе поканен специално, за да наблюдава Азиатските младежки игри.

Спортният мениджър Николай Жейнов, който беше с Насар в Бахрейн, потвърди за сериозен интерес от други две държави – Саудитска Арабия и Катар.

По време на посещението си световният рекордьор дори е преминал медицински прегледи, но според Жейнов причина за тях са проблемите му с рамото.

По информация на NOVA, разговори с Българската федерация по вдигане на тежести не са водени, а тя не е склонна да даде разрешение за трансфер. 

Това означава, че Насар ще трябва да изтърпи наказание преди да получи право да се състезава за друга държава.
