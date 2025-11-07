Ботев Пловдив и Добруджа в схватка за трите точки днес

© FB: ФК Ботев Пловдив посреща днес Добруджа в мач от 15-ия кръг на Първа лига.



Срещата ще се играе на стадион "Христо Ботев" в града под тепетата от 17:30 ч.



Ботев влизат в срещата на 11-ата позиция с 14 точки във временното класиране в родния шампионат. Това е първи мач за тях след скандалното прекратено пловдивско дерби на 1-и ноември.



Припомняме, че фен на Локомотив Пловдив удари вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов с пълна бутилка по главата, след което срещата бе прекратена и в последствие бе отсъдена служебна победа с 4:0 за Ботев от Дисциплинарната комисия към БФС.



Добруджа пък са на незавидното последно 16-о място със само 10 пункта в Първа лига и отчаяно се нуждаят от точки.



Последната официална среща между тези два тима е от май 2012, завършила с 3:0 в полза на Ботев.



Бетинг операторът Palmsbet.com оценява победа за домакините от Пловдив с коефициент 1.68, равенство с 3.66 и победа за Добруджа с 5.50.



BETHUB.bg предлага сходни ставки - 1.73 за домакинска победа, 3.55 за равенство и 5.00 за победа за гостите от Добрич.