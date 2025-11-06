Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (1)
Билети за Евроволей - от утре!
Автор: Румяна Пензова 20:31Коментари (0)59
© Bulgarian Volleyball Federatio
България дава старт на продажбата на билети за Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026, съобщават от федерацията ни по волейбол.

Билетите ще бъдат налични от утре, 7-и ноември, в 13:00 ч., на платформата Eventim.bg.

Нашият национален отбор, световен вицешампион от последния Мондиал, ще изиграе всички свои мачове от Група В в "Арена София“, където ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.

Шампионатът ще се проведе от 9 до 26 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев символично ще закупи първия билет за откриващия мач - начало на големия волейболен празник.

Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове.

"София отново ще бъде столица на европейския волейбол - бъдете част от емоцията!" апелират от федерацията.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Астра Рейсинг с участие през уикенда на Рали Пампорово
 Лудогорец ще опита да нанесе първа загуба на унгарци в Лига Европа днес
 Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
 Легендата Джон Сина със страхотен жест към Русев
 Иван Иванов загуби в дебюта си на турнира на Новак Джокович
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: