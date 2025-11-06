Новини
Астра Рейсинг с участие през уикенда на Рали Пампорово
Автор: Румяна Пензова 15:44
Този уикенд, 8-9 ноември, к.к. Пампорово ще е домакин на 4-о Рали Пампорово.

Състезателите на Астра Рейсинг Кирил Тодоров и Георги Аврамов ще вземат участие с познатия Opel Corsa Rally4 в клас RC4 със състезателен номер 4.

Заявените участници са общо 20, от 3 различни държави. Предстоят 9 състезателни етапа с обща дължина 88,69 км. Надпреварата ще започне в 13:30 събота с новия за ралито етап Рожен - 10,92 км, следван от Смолянски езера 11,33 км.

След това екипите ще ползват сервиз и ще карат отново същите отсечки. Денят завършва с вечерен сервиз.

Неделя етапите ще бъдат общо 5 - Пампорово - 9,61 км и Момчиловци 11,62 км, които ще се карат по два пъти и финален етап в гр. Смолян с градски супер специален етап - Смолян с дължина 1,69 км.

Награждаването ще бъде непосредствено след последния етап в гр. Смолян.

Отборът на Астра Рейсинг ще бъде представен от общо 5 екипажа. Освен Тодоров/Аврамов, това са: Антон Титов/Александър Спиров, Петър Йорданов/Любка Йорданова, Добрин Борисов/Пламен Иванов и Василис Фигиорис/Христос Кицос.






