Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (4)
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:22Коментари (0)40
©
Двукратните световни шампиони за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки (2006, 2007) ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 г.

Това разкри сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на най-добрата ни състезателка Александра Фейгин, пред БНР. 

"Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", обяви Ина Лутай.

Турнирът стартира днес в Зимния дворец.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Легендата Джон Сина със страхотен жест към Русев
 Иван Иванов загуби в дебюта си на турнира на Новак Джокович
 Мартин Копривленски пред "Фокус": На Max Fight 63 няма да има слаби мачове
 Ливърпул и Реал приковават всички погледи към себе си
 Синът на Рей Мистерио отново излъга Русев и мексиканеца Пента за титлата в кеча
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: