© YT: WWE Легендата на световния кеч Джон Сина включи българина Русев като един от 16-е състезатели, които ще участват в прощалния му турнир, кръстен "Последният път е сега".



48-годишният Сина, който тази година се превърна в единственият кечист в историята, който има цели 17 световни титли, ще се оттегли от развлекателния спорт на събитието "Sunday Night's Main Event".



Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.



Регламентът на надпреварата на Сина е такъв, че тези 16 кечисти излизат в елиминационни битки преди финалния дуел и победителят накрая ще срещне него в последния му сблъсък на ринга.



Снощи, на събитието "Monday Night Raw" на Световната федерация по кеч (WWE) Русе в заяви, че ще търси отмъщение от Сина на този турнир.



Припомняме, че двамата имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.



Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.



Русев вече научи първия си опонент в надпреварата като това е бившият световен шампион Деймиън Прийст.



Дуелът ще е първи между тях и ще се проведе на събитието "Monday Night Raw" следващата седмица. Другата обявена среща за момента е тази между Шеймъс и Шинсуке Накамура.