Спортните новини: Днес (3) | Вчера (5)
Иван Иванов загуби в дебюта си на турнира на Новак Джокович
Автор: Георги Куситасев 17:05Коментари (0)46
© БФ Тенис
Мегаталантът на българския и световен тенис Иван Иванов загуби на старта на основната схема на надпреварата за мъже, която е от сериите "АТП 250", провеждаща се в гръцката столица Атина. 

Навършилият наскоро 17 години падна от навършващия след 9 дни 34 години германец Яник Ханфман с 4:6, 2:6. 

Това бе дебют за родния тенисист на толкова голям турнир за мъже като той получи специална покана от организаторите, които са семейството на легендата Новак Джокович

Двубоят продължи 1 час и 15 минути. 

Двамата бяха равностойни през първата част, но лидерът в световната ранглиста при юношите се пропука в петия гейм и до края на частта не успя да направи рибрейк. 

Във втората ветеранът Ханфман стартира с пробив, а при 3:1 записа още един, за да спечели по-късно с категоричното 6:2. 

Германецът направи фантастичен двубой по отношение на сервиса. Той записа 75% вкарано първо подаване, а само за първата част Ханфман бе с впечатляващите 85%! 

В следващата фаза германецът ще играе в чеха Вит Коприва.
