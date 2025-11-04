Мартин Копривленски пред "Фокус": На Max Fight 63 няма да има слаби мачове

© fb/ Мартин Копривлеснки Един от най-обещаващите и качествени кикбоксьори на България - Мартин Копривленски, се готви за предстоящия му мач. На 29 ноември по-малкият брат на звездата Стоян Копривленски ще се бие срещу испанеца Виктор Монфорт на галавечерта "Max Fight 63", която ще се проведе в зала "Левски София". 22-годишният българин ще спори за шампионския пояс на организацията в категория до 77 кг, а битката по правилата на К-1 ще бъде с максимална продължителност 5 рунда по 3 минути.



Ето какво сподели Копривленски за предаването "Спортът на Фокус":



Добър ден, Мартине. Четири седмици остават до мача ти с испанеца Виктор Монфорт на гала вечерта "Max Fight 63", която ще се проведе в София на 29 ноември. Как върви подготовката, кога започна тя и в какъв етап си в момента?



- Добър ден. Подготовката ми започна още в края на август месец, оттогава се готвя за предстоящия ми мач. Доста добре премина, наблегнах на физическата подготовка, отделих доста време. Вече съм в последния етап, който е изтренирване за бързина и издръжливост. И се чувствам доста добре подготвен. Надявам се, че ще изляза и ще покажа всичко, на което съм готов.



- Интересно ми е, кога разбра, че ще имаш мач на 29 ноември и колко време по-рано горе-долу започва да един подготвителен лагер?



- Аз знаех, че ще има събитие на "Max Fight", което ще е към края на годината, но не знаех с точност месец и дата, затова се и готвех. По принцип отделям между 2 и 3 месеца за подготовката ми за един бой. При всеки е различно, всеки си има негова си методика. При мен спарингите ги избягвам единствено последните 10 дена. Започвам с физическа подготовка, наблягам на силовите упражнения за развитие на максимална сила, след това приливам към издръжливост и тогава преминавам и към спаринги. Те са ми почти до края на подготовката.



Това ще бъде твоят 12-ти професионален мач. Ти трупаш опит, но започваш ли да усещаш тежестта на това, че в графата ти със загуби стои една 0?



- Всеки един мач за мен е доста важен и всяка среща има своята тежест. Аз съм приел факта, че мога да загубя, мога да бъда победен. Приел съм го. Излизаш в ринга за победа в крайна сметка, аз излизам да покажа на какво съм способен, винаги съм приготвил по нещо ново и искам да зарадвам хората с моите способности.



Какво знаеш за своя противник? Той е испанец, на статистика изглежда респектиращ и опитен, има 49 победи и 14 от тях с нокаут. Това ли ще бъде най-трудният ти съперник на профиринга или си имал и по-корави препятствия?



- Предстои да разберем дали е, но това ще бъде най-опитният ми противник до момента. Неистина испанеца е доста корав, има повече опит от мен на професионалния ринг. Със сигурност не е дошъл просто за лек двубой, дошъл е да се бие. Сигурен съм, че ще стане една зрелищна битка, и двамата ще покажем на какво сме способни. И се надявам поясът на "Max Fight" да остане в България.



Ти тренираш с Марио Кирилов, един от най-качествените треньори може би не само в България, но и на Балканите. Освен физическата и техническата подготовка, с какво той ти помага чисто психически?



- С Марио достатъчно добре се разбираме. Страшно много ми помага психически, мотивира ме, надъхва ме, казва ми правилните думи. Дори преди двубой, дори между рундовете ми казва точно правилното нещо, което имам нужда да чуя, за да се надъхвам още повече, за да проявя още по-голямо желание за победа.



Как е битката с килограмите? Тя много пъти е доста по-важна и ожесточена от самия мач.



- Все още си експериментирам с тялото. За всеки мач пробвам нов метод. Още от началото на подготовката съм си казал, че ще поддържам едни и същи килограми през цялото време, за да не бъде тежко свалянето. Този път се надявам, че няма да имам проблеми със свалянето на килограмите, също така се надявам да запазя силата, която съм развил. Все още експериментирам с тялото, пробвам нови методи.



Мартине, ако можеш да открехнеш вратата и да споделиш някоя твоя тайна, която ти помага с влизането в категория, защото хората винаги искат да бъдат малко по-слаби и малко по-вталени? Какъв съвет би дал ти, дори да не става въпрос за професионален боец?



- Постоянство. Постоянството най-много помага. Правилен режим на хранене, правилен режим на спане. Трябва и движение, спорт. Когато свалям килограмите, аз се навличам с дебели дрехи, тренирам, но винаги храната ми е била изрядна, изчистена, без боклуци. Избягвам сол и захар, също доста наблягам на вода, като никакви други напитки не пия и се стремя да не задържам водата.



Всичко да излиза от теб?



- Да.



Дойде ли това време, в което и ти да започваш да даваш съвети на брат ти или все още само той дава насоките?



- Да. Случва се, понякога и аз да му дам някой друг съвет. Всеки един човек знае по нещо, което друг не знае. И така споделям какво аз знам. Някой път се случва, че това нещо, което аз споделя, е нещо ново за брат ми, но до момента повечето съвети, които си разменяме, са все от неговата страна.



Ти си бил в неговия ъгъл, на негови мачове няколко пъти на различни места по света. Видял си общо взето как се организират гала вечери. И чисто организационно колко далеч е България от държавите, които диктуват модата в професионалните бойни спортове?



- Смятам, че в България има доста голямо развитие и всичко е възможно с постоянство, както казах, само да имаш желание, да има хора, които го правят с любов. Не сме далече от световните организации.



Твоят мач е от гвоздеите в програмата и ще бъде последен или предпоследен. Разкажи на слушателите какво точно се случва от времето, в който стъпиш в съблекалнята до момента, в който ти казват, че ти си на ред. Какво се случва в тези 2-3 часа, в които чакаш да дойде твоя ред?



- Точно тогава много важна роля играе моят треньор Марио Кирилов. Още с влизането ми в съблекалнята той ми взима телефона, изолира ме изцяло от хората и ми държи вътре в съблекалнята. Единствената мисъл, която преминава през главата ми, трябва да е само за стратегията и за мача и да съм максимално фокусиран.



Кой е мачът от "Max Fight 63", който буди най-голям интерес в теб, освен твоя разбира се?



- Ще има доста интересни мачове, които се радвам, че ще се състоят и аз ще участвам на една гала вечер с тях. Доста изявени бойци ще участват. Един от фаворитите ми са Николай Дишков, мой съгражданин, Мартин Петков, който също ще се бие за титла, Даниел Гецов, мой съотборник, който също ще участва.



Изключителен боец.



- Аз бих казал, че буквално няма слаб мач на тази гала вечер.



Един последен въпрос. В последните години насилието по улиците, училищата, дори на работното място понякога става все по-осезаемо, няма значение за какви възрасти говорим. Какъв съвет би дал на хората, които постоянно се опитват да си решават проблемите с бои или физическа саморазправа, но нямат и една тренировка в залата?



- Бих казал, че това е грешен метод. Хората трябва да бъдат малко по-смирени, малко да си преглътнат егото, защото нищо не доказваш с тия боища по улицата. Даже бих казал, че падаш под нивото на човека отсреща. Ако толкова те избива на агресия, просто ходи на бойни спортове, ходи в залите по бокс, по борба, по кикбокс. Изкарвай си там енергията и агресията и ще се научиш.