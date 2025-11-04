Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (5)
Ливърпул и Реал приковават всички погледи към себе си
Автор: Лъчезар Тодоров 10:28Коментари (0)72
© x.com/_SZD10
Ливърпул е домакин на Реал Мадрид в мач от 4-ти кръг на Шампионска лига. Срещата на "Анфийлд" започва в 22:00 часа българско време.

Възпитаниците на Арне Слот са 10-и с 6 точки. "Червените" спечелиха единственото си домакинство срещу Атлетико Мадрид с 3:2. Последният мач между двата отбора от миналогодишното издание на турнира завърши 2:0 за мърсисайдци.

Играчите на Чаби Алонсо са 5-и с 9 точки. "Белия балет" спечели гостуването си на Кайрат Алмати с 5:0. "Кралския клуб" има 3 победи в последните си 5 официални мача с Ливърпул.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Ливърпул е 2.36, докато този за гостите е 2.75. Равенството е оценено на 3.80.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за англичаните е оценен на 2.37, докато евентуален триумф на испанците е със ставка 2.71. Равенството е оценено на 4.00.
