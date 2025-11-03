Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (1)
Синът на Рей Мистерио отново излъга Русев и мексиканеца Пента за титлата в кеча
Автор: Георги Куситасев 13:10Коментари (0)72
© YT: WWE
Доминик Мистерио, син на легендата в кеча Рей Мистерио, за пореден път защити интерконтиненталната титла на Световната федерация по кеч (WWE). 

Талантът срази българския кечист Русев и мексиканския му колега Пента в троен сблъсък, провел се на събитието "WWE Saturday Night's Main Event #41" провело се в "Делта Център" в Солт Лейк Сити, Юта, САЩ. 

Срещата продължи 12 минути и 26 секунди. 

Това беше четвърта защита на Мистерио-младши срещу Русев от четири срещи помежду им, но първа в троен двубой. 

В
хода на срещата Русев бе най-близо до успеха, но в момента, в който пловдивчанинът бе приложил хватката си за предаване на Пента - "The Accolade", Мистерио удари гонга, подлъгвайки всички, дори и коментаторите, че Русев е победител.

Българския Брут потърси саморазправа с Доминик, който държеше чук. Мексиканецът Пента го взе и на свой ред опита да удари шампиона, но инструмента попадна в главата на Русев, а от това се възползва Мистерио, за да стигне до пореден успех в битката за пояса. 

Подробностите вижте във видеото.
