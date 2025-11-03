Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (1)
Виктория Томова прогресира в световната ранглиста по тенис
Автор: Георги Куситасев 11:47Коментари (0)55
© БФ Тенис
Първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова прогресира с 2 позиции в световната ранглиста. 

От днес софиянката е под номер 135 в света като има в актива си 557 точки. 

Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също напредва и вече е 293-а в подреждането на сингъл с 228 точки в актива си, след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико).

Тя остава първа ракета на страната в класацията на двойки с 463 точки, заемайки 176-а позиция. 

На върха в подреждането на сингъл е Арина Сабаленка от Беларус. Тя е следвана от Ига Швьонтек от Полша и Коко Гоф от САЩ.
