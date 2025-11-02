Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (1)
Кобрата: Най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам близък народ до нашия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03Коментари (0)48
©
Българският шампион по бокс Кубрат Пулев заяви категорично, че няма да позволи никой да му диктува срещу кого да се изправя на ринга. В ефира на предаването "РадиоТочка“ по БНР той потвърди, че ще се бие с руснака Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай по време на международна боксова галавечер, организирана под егидата на Световната боксова асоциация (WBA).

"Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого – не! Тотално неправилно е да се вкарва спортът в някакви политически игри или измислена геополитика“, заяви Пулев. Той подчерта, че вярва в чистотата на спорта и че боксът трябва да остане извън политическите влияния.

По думите му, в професионалния бокс става дума за "сериозни финанси и промоутърски надцаквания“, което често води до спекулации и слухове.

"Федерациите, в случая WBA, гледат да маневрират правилно и да вземат най-доброто и най-справедливото решение. Всеки си прави ПР ходове“, обясни Пулев, коментирайки появилите се информации, че организацията може да му отнеме шампионския колан.

Той допълни, че договорът с Гасиев е подписан "доста преди“ WBA да направи каквито и да било предложения.

"Всеки се бори за световната титла. Моузес Итаума е малко прехвален и превъзнесен, но това ще се докаже на по-късен етап“, добави Пулев.

Относно предстоящия си съперник, той сподели:

"Мурат Гасиев е опитен, обигран, технически грамотен и доста опасен. Да ви кажа честно, най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам близък народ до нашия. Но няма как – световна титла е, не може защитата да бъде срещу някой, който няма понятие от бокс.“

Кубрат Пулев подчерта, че винаги излиза на ринга с позитивна нагласа, независимо от изхода на мача.

"Силата на българина не е в мускулите, а в духа му“, заяви той.

"За мен България е любов, българският народ е над мен и над семейството ми.“

На въпрос дали би се снимал с лидера на "ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски под герба в кабинета му, боксьорът отговори:

"Снимал съм се с много хора. Ако някой подхожда с уважение и настоява, ще застанем и ще се снимаме, но това няма да оправи имиджа и положението му.“

Пулев добави, че не разбира хората, които "предават избирателите си“ и "гласувалите им доверие“, като ги определи като "изключително нисши“.






