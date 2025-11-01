Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (4)
Локомотив и Ботев решават съдбата на Пловдив
Автор: Александър Антонов 09:11Коментари (0)73
© https://plovdivderby.com
Локомотив и Ботев се изправят един срещу друг в пловдивското дерби от 14-ия кръг в Първа лига. То ще е на стадион "Локомотив" с начален час 14:45.

Домакините са трети в първенството с 24 точки, 5 по-малко от втория ЦСКА 1948. Головата разлика на "смърфовете" е 17:13. Те направиха 2:2 срещу Локомотив в София миналият петък. Дербито ще е първо за наставника на "черно-белите" - Душан Косич. Добрата вест за тях е, че капитанът Димитър Илиев е обратно в групата след контузия и ще може да помогне с опита си.

Ботев е чак 14-и в шампионата, имащ 11 точки. С толкова е и 15-ият Септември, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на "канарчетата" е 14:22. В миналия кръг Ботев отстъпи след 2:3 от Спартак във Варна. Старши треньорът Иван Цветанов също ще изведе за първи път възпитаниците си в пловдивското дерби.

Двете агитки ще направят шествия към стадион "Локомотив". Последното дерби, на което имаше поход до съоръжението, започна с бой между привържениците до "Колежа".

Днешната среща щ е под № 121 между двете селекции. 41 са били в полза на Локомотив, 42 - за Ботев, а 37 са равенствата. Головата разлика е 143:140 за Локомотив. Отборите имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата състава премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, а резултатът бе 1:1.

Миналият сезон на "Колежа" имаше реми - 2:2, а Ботев впоследствие победи с 1:0 на "Лаута".

Palmsbet.com дава 1.96 за Локо, 3.14 стои срещу хикса, а 4.50 за двойката. Bethub.bg оценява единицата на 1.99, равенството е 3.35, а за Ботев - 3.85.

Останалите мачове днес са:

12:00 Добруджа - Спартак Варна

17:30 Септември - Славия
Още по темата: общо новини по темата: 31
24.10.2025
16.10.2025
08.10.2025
05.10.2025
05.10.2025
02.10.2025
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Страхотен жребий за Иван Иванов, възможен полуфинал с Новак Джокович в Атина
 Страхотно! Иван Иванов с покана за основна схема на турнира на Новак Джокович
 Фратрия срази Вихрен в дербито на Втора лига
 От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
 Никола Цолов за дебют във Ф2 още този сезон: В момента се работи по въпроса
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: