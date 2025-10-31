Страхотен жребий за Иван Иванов, възможен полуфинал с Новак Джокович в Атина

© БФ Тенис Навършилият вчера 17 години български мегаталант в тениса Иван Иванов, който със сигурност завършва и годината под номер 1 в световната ранглиста за юноши, научи жребия си за дебютния му турнир от най-високо ниво при мъжете.



Припомняме, че шампионът от "Уимбълдън" и "ЮС Опън" получи покана от организаторите за основната схема на тенис турнира за мъже от сериите "АТП 250", който ще се проведе през следващата седмица в Атина, Гърция.



Иван Иванов ще започне с квалификант първи кръг като избегна да е близо до мегазвездата Новак Джокович, който е собственик на турнира. (Сърбинът го премести в столицата на южната ни съседка поради проблеми в политически план с президента на родината си Александър Вучич).



При успех на старта Иванов ще играе във втори кръг със спечелилия измежду 8-ия поставен Фабиан Марожан от Унгария и най-високия тенисист в Тура - 211-сантиметровият Райли Опелка от САЩ.



Иванов и Джокович могат да се срещнат едва на полуфиналите в надпреварата.