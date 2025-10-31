Страхотно! Иван Иванов с покана за основна схема на турнира на Новак Джокович

© БФ Тенис Световният номер 1 при юношите Иван Иванов получи голям подарък за навършването на 17-годишна възраст.



Шампионът от юношеския "Уимбълдън" и "ЮС Опън" е получил покана от организаторите за основната схема на тенис турнира от сериите "АТП 250", който ще се проведе в гръцката столица Атина, видя първо "Фокус".



Надпреварата ще се състои от 1-и до 8-и ноември.



Състезанието се организира от легендата Новак Джокович. Сърбинът го премести от Белград в Атина заради проблеми в родината си с президента Александър Вучич.



Според официалния списък за състезанието Иванов е един от тримата, заедно с легендата Стан Вавринка и местния талант Стефанос Сакеларидис, които ще участват с покана в основната схема на надпреварата.



"Ами със сигурност съм отворен на такива покани и да, надявам се. Все още всичко е малко повече прайвет (лично), но когато имам информация, със сигурност бих я споделил", заяви Иван Иванов в интервю пред "Фокус" още през август относно това дали има шанс за покана точно на този турнир!



