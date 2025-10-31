От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България

© FB: Bulgaria European Cup СК "Star Team" изпрати днес до редакцията ни отворено писмо, съставено от клуба, чрез което се апелира за спешни действия в насока спасяване на провеждането на Световното първенство по кик-бокс за деца, юноши и кадети у нас.



Ето пълния текст, без редакторска намеса:



"УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТРИ, УВАЖЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,



През 2024 г. представлявания от мен спортен клуб, съвместно със СПОРТЕН КЛУБ БУЛТРАС ФАЙТ КЛУБ, подадохме заявление за провеждане на Европейско първенство по кик-бокс за деца, юноши и кадети, през 2026 г. в град Пловдив, България. Кандидатурата ни беше насърчена пряко от управленския екип на Световната федерация по кик-бокс (WAKO) след успешното провеждане на Европейска купа в България - същата организирана именно от нашите два спортни клуба (със знанието и одобрението на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай).



Заявлението беше подадено от двата спортни клуба, с ясното изявление за организиране на първенството именно от нашите два клуба. Същото беше преподписано и одобрено от председателя на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай (Конфедерацията"), съгласно правилата на WAKO.



След като Португалия беше определена за държава - домакин на това Европейско, WAKO предложи и прехвърли кандидатурата ни за още по-голям форум - Световното първенство по кик-бокс за деца, юноши и кадети, през 2026 г.



Във връзка с факта, че се разглежда кандидатурата на СК СТАР ТИЙМ и СК БУЛТРАС, вече за Световното, Конфедерацията беше директно уведомена от WAKO с имейл от 24.02.2025 г. Впоследствие, за спечелване на номинацията от страна на нашето заявление, отново ние и Конфедерацията бяхме директно уведомени от WAKO с имейли от края на м. 09.2025 г.



Въпреки ясните правила на Световната федерация, нейните управленски структури, с имейлите си от края на септември, изрично уведомиха Конфедерацията, че промоутъри на Световното са СК СТАР ТИЙМ и СК БУЛТРАС и че същите сме единствените, които притежаваме правата за провеждане на Световното първенство за 2026 г. Бяхме поканени от WAKO да стартираме работа по конкретния проект за изпълнение на изискванията на, вече от позицията на официални домакини.



След така описаната кореспонденция, стартирахме разговори, включително и с представителите на Конфедерацията и засегнатите институции и организации. През септември 2025 г., получихме и официални писма с подкрепа от Министър Пешев и кмета на гр. Пловдив - Костадин Димитров.



През целия този период, Конфедерацията и по-специално нейният председател, г-н Галин Димов, са били част от кореспонденцията и процеса, като в нито един документ или свое изявление, не сме получили негативно становище против организиране на първенството.



За наше огромно съжаление и изненада, в рамките на предходната седмица, отношението на г-н Галин Димов, действащ като представител на спорта в България, се обърна и същият заяви, че оттегля подкрепата си за одобрената вече кандидатура на двата спортни клуба.



В резултат, след проведените разговори и кореспонденция с WAKO, понастоящем българската Конфедерация е поставила развитието на спорта ни в патова ситуация. При проведените тристранни срещи с WAKO и г-н Галин Димов, от Световната федерация изрично изявиха своето категорично становище, че с оглед проведената процедура, подкрепена от самия г-и Димов, единственият начин да се проведе Световното първенство по кик-бокс за деца, юноши и кадети, в България, е ако промоутьри са СК СТАР ТИЙМ и СК БУЛТРАС и последите сключат договор с WAKO. Световната федерация изразява недоумение от ставащото с оглед обстоятелството, че те лично са се уверили, че г-н Галин Димов е наясно с процедурата и статуса на българската кандидатура.



Считаме за недопустимо и излагащо на риск репутацията на държавата и организацията на спорта в нея, председателят на лицензираната федерация да си позволява подобно поведение. Ако същият не е бил запознат с правилата на WAKO и е подписал нашата кандидатура, а сега е изненадан от организационния процес, то същото не бива да се отразява на развитието на спорта. Още повече, че същият представлява съответния спорт в цяла България и поставя под съмнение компетентността, интегритета и желанието за развитие както на ниво държавно управление, така и на ниво спортисти.



Считаме, че това поведение не бива да е картичката на България пред Света в сферата на кик-бокса, още повече, че всички останали, които милеем за неговото развитие - треньори, съдии, спортисти, трениращи деца и техните родители, не сме това. Всички ние искаме Световното първенство по кик-бокс за деца, юноши и кадети, да бъде проведено в България през 2026 г. На същото се очаква да участват близо 4 000 състезатели, треньори, съдии, родители и деятели, които заедно с техните екипи и фенове, значително ще повишат икономическото развитите на региона. Наред с това ще постави България още по-сериозно на картата на кик-бокса в световен мащаб.



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТРИ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,



Подобен форум, считаме изисква подкрепа не само на общинско, но и на национално ниво, поради което молим за Вашата решителна намеса и управленско решение! Защото за съжаление, в създадената към момента ситуация, засрамени трябва да заявим, че Световно в България няма да се проведе заради промяната в поведението на г-н Галин Димов, действащ като председател на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай.



В допълнение към горното, молим да вземете предвид че от известно време наблюдаваме и други обезпокоителни практики в Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай, които използваме това писмо да индикираме:



- Докато от Министерството получаваме постоянна информация за отпуснати средства, то във Конфедерацията никога няма средства за спорт,



- Националните състезатели нямат подготвителни лагери,



- Голяма част от националните ни състезатели участват в спортните форуми със собствени средства, въпреки, че получаваме информация, че министерството отпуска средства за тяхното участие на Конфедерацията, а клубовете и родителите заплащаме допълнително разходи за същите тези участия отново на Конфедерацията,



- До спортните клубове се изпращат протоколи за подпис за материално-техническо осигуряване, което нашите национали така и не получават,



- Нашите национални състезатели на татами нямат възможност да присъстват



на европейски и световни първенства с национален треньор и се налага спортните клубове да да командироваме треньори на наши разноски,



- Няма информация за определен национален селекционер на българските национални състезатели,



- Едно и също състезание, проведено в периода 3-5 октомври, 2025 г. в гр. Варна едновременно се води за Държавно първенство по кикбокс и съответно



Конфедерацията е получила финансиране от държавата за провеждането му, а на откриването и на транспаранта зад стълбичката за награждаване се обявява - купа Варна, организирана и финансирана от Община Варна,



- Конфедерацията заплаща на доктор за националния отбор, който доктор националните ни състезатели не познават и не са виждали,



- В разходните документи на съдийски апарат, който обслужва държавните първенства, фигурират имена на хора, които не са съдии, нямат лиценз за съдии, и изобщо не присъстват на състезанието в даденият град,



- В отчетите с разходваните средства, представяни в министерството присъстват състезатели които сами си заплащат участията.



И множество други факти и обстоятелства, за които разполагаме с документация, която сме готови да предоставим.



В обобщение на горното:



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТРИ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,



Още веднъж молим за Вашето държавническо решение, на първо място за спасяване провеждането на най-големия състезателен форум след Олимпийските игри, в България, и на следващо - за разпореждане на проверки за изнесените от нас факти около управлението на конфедерацията.



Оставаме на разположение за предоставяне на всякаква необходима информация.



С уважение,



Деница Миленкова, председател на Сдружение СК Стар Тийм"