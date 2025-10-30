Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (1)
Никола Цолов за дебют във Ф2 още този сезон: В момента се работи по въпроса
Автор: Георги Куситасев 20:24Коментари (0)52
© FB: Nikola Tsolov Racing
Българската изгряваща звезда в автомобилния спорт Никола Цолов коментира пред свои почитатели в София бъдещето си в спорта, както и това дали има шанс да го видим още този сезон във Формула 2. 

"В момента се работи по въпроса.  Нищо не е сигурно.  Все пак за догодина е потвърдено, така че това е най-добрата новина. Всичко останало ще дойде с времето си", заяви Цолов.

Той вече тества болид от Формула 2 и заяви, че е бил най-впечатлен от ускорението и от спирачките. 

"Всичко вървеше по план и нещата се получиха добре за мен. Аз се справих с всичко, което беше ново. Мисля, че най-впечатляващото беше ускорението. Вече реално не е далеч въобще от Формула 1 като мощност, просто сцеплението е по-малко. Така че, наистина, ускорението на излизане от заводите беше много, много бързо. И след това, разбира се, спирането, понеже спирачките вече са карбонови и спират много по-бързо и ефективно.  Така че тези са двете неща от гледна точка на каране, но на мен много ми харесва, защото след три години във Формула 3  с едно и също темпо през цялото време, исках нещо, което ще ми бъде прекалено бързо. Исках много адреналин, който получих", сподели още Цолов..






