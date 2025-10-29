Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (7)
Григор Димитров се изправя срещу един от най-трудните си съперници
Автор: Лъчезар Тодоров 09:23Коментари (0)87
© x.com/RolexPMasters
Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, ще играе днес срещу руснака Даниил Медведев в мач от втори кръг на последния за годината "Мастърс" турнир, който се провежда на твърда настилка в зала в Париж, Франция.

Срещата ще започне не по-рано от 15:00 часа българско време.

В първия кръг 34-годишният хасковлия победи представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар, докато 29-годишният руснак надви испанеца Хауме Мунар.

Това ще бъде 12-и мач между двамата, като Димитров има само три победи (2 на твърда настилка и 1 на трева). Последният мач между двамата бе на "Уимбълдън" през 2024 г., но Григор получи контузия още в първия сет и се оттегли.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач руснака. Коефициентът за успех на Медведев е 1.28, докато този за Димитров е 3.40. 

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Медведев е оценен на 1.29, докато евентуален триумф на българина е със ставка 3.45.
