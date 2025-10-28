Новини
Григор Димитров с първа загуба след завръщането си на корта
Автор: Георги Куситасев 20:03Коментари (0)33
© Facebook: ATP Tour
Българската звезда в тениса Григор Димитров загуби първия си дуел на двойки след завръщането си от контузия. 

Бившият номер 3 в света и носителят на 6 титли от турнири от Големия шлем - Никола Маю дадоха отпор, но загубиха от Юго Нис (Монако) и Едуар Роже-Васлен (Франция) с 4:6, 7:5, 4:10. 

Двубоят продължи 1 час и 32 минути.

Опонентите на Димитров и Маю са специалисти при дуетите. Представителят на домакините е шампион от "Ролан Гарос" при двойките, а Нис е финалист от "Аустрелиън Опън". 

На сингъл Гришо ще играе утре с бившия номер 1 в света Даниил Медведев. За подробности кога ще се играе срещата четете ТУК.
