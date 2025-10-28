Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (2)
Ясно е кога Григор Димитров излиза срещу Даниил Медведев в Париж
Автор: Георги Куситасев 18:50Коментари (0)68
© Facebook: ATP Tour
Българската звезда в тениса Григор Димитров ще играе с бившия номер 1 в световната ранглиста Даниил Медведев от Русия в третия двубой от програмата на Корт № 1 в утрешната програма във втори кръг на "Мастърс 1000" в Париж. 

Срещите започват в 12:00 часа българско време с Даниел Алтмайер - Каспер Рууд, след което е двубоят Феликс Оже-Алиасим - Александър Мюлер. Веднага след тези битки, на корта във френската "Paris La Défense Arena" излизат Димитров и Медведев. 

Припомняме, че вчера Григор Димитров направи страхотно завръщане в Тура след около 4 месеца извън корта поради контузия. Подробности четете ТУК.

Сблъсъкът между българина и руснака е утре като той ще бъде под номер 12 в тяхното съперничество. За момента Медведев има 8 успеха срещу едва 3 за Григор. 

За последно двамата играха един срещу друг на Уимбълдън през 2024-а година когато Гришо се отказа поради контузия при резултат 5:3 в полза на руснака. 

В зала двамата играха последно точно в Париж преди 2 години. Тогава Димитров стига до обрат - 6:3. 6:7(4), 7:6(2), а по-късно българинът достига и до финала в надпреварата, където губи от легендата Новак Джокович в 2 сета.
Още по темата: общо новини по темата: 151
27.10.2025
26.10.2025
25.10.2025
25.10.2025
20.10.2025
14.10.2025
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Star Team: Галин Димов изгони хората, които посмяха да говорят
 Кошмарен следващ опонент за Григор Димитров в Париж
 Добруджа гостува във Видин в първия си мач от Купата
 Григор Димитров се върна победоносно след 3-месечна пауза
 Абсурдна ситуация в родния кикбокс. България губи скандално домакинство на Световно
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: