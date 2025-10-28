Ясно е кога Григор Димитров излиза срещу Даниил Медведев в Париж

© Facebook: ATP Tour Българската звезда в тениса Григор Димитров ще играе с бившия номер 1 в световната ранглиста Даниил Медведев от Русия в третия двубой от програмата на Корт № 1 в утрешната програма във втори кръг на "Мастърс 1000" в Париж.



Срещите започват в 12:00 часа българско време с Даниел Алтмайер - Каспер Рууд, след което е двубоят Феликс Оже-Алиасим - Александър Мюлер. Веднага след тези битки, на корта във френската "Paris La Défense Arena" излизат Димитров и Медведев.



Припомняме, че вчера Григор Димитров направи страхотно завръщане в Тура след около 4 месеца извън корта поради контузия. Подробности четете ТУК.



Сблъсъкът между българина и руснака е утре като той ще бъде под номер 12 в тяхното съперничество. За момента Медведев има 8 успеха срещу едва 3 за Григор.



За последно двамата играха един срещу друг на Уимбълдън през 2024-а година когато Гришо се отказа поради контузия при резултат 5:3 в полза на руснака.



В зала двамата играха последно точно в Париж преди 2 години. Тогава Димитров стига до обрат - 6:3. 6:7(4), 7:6(2), а по-късно българинът достига и до финала в надпреварата, където губи от легендата Новак Джокович в 2 сета.