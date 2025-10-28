Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (2)
Star Team: Галин Димов изгони хората, които посмяха да говорят
Автор: Лъчезар Тодоров 17:11Коментари (0)54
© facebook.com/pressclubbg98
СК "Star Team" изпрати до редакцията ни официално изявление във връзка с последните решения на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. 

Както вчера стана ясно, домакинството на България на Световното първенство по кикбокс за кадети през август 2026 г., което е предвидено за Пловдив, е на път да пропадне.

Вчера в ефира на Радио "Фокус" главният треньор на най-многобройния клуб по кикбокс в България - Иван Георгиев заяви, че пълната си подкрепа за форума са обявили Министерство на младежта и спорта и кмета на гр. Пловдив - Костадин Димитров, a съорганизатори на надпреварата са били клубовете "Стар Тийм" и пловдивският "Бултрас".

Преди няколко дни ръководството на БККМТ е оттеглило подкрепата си за турнира без да се даде ясна причина за това. Освен това Георгиев е отстранен от федерацията, а "Star Team" няма право да организира никакви турнири.

"След като саботира Световното първенство, Галин Димов изгони и спортно уби хората, които посмяха да говорят и то през Facebook група

Веднага след пресконференцията на Деница Миленкова и Иван Георгиев, УС на БKKMT, председателстван от Галин Димов, спортно убива посмелите да говорят - с решение на съвета проведено ден по-рано (в неделя) и публикувано ден по-късно като текст във Facebook групата на членовете на федерацията. На пръв поглед – поредно административно решение. На практика – поредна буря, която разтърсва федерацията.

Съветът решава да започне дисциплинарни и организационни действия срещу осем души – треньори и съдии, обвинени в "уронване престижа на федерацията“. Решението включва пълна проверка, отстраняване от длъжности и забрана за участие във всички спортни събития докато тече проверката. Случаят ще бъде докладван и на международната федерация WAKO и на ММС.

На хартия – изглежда като стандартна процедура. Но в реалност, подобни решения рядко са просто административни. Те често се превръщат в инструмент за контрол, натиск и демонстрация на власт. Особено когато липсва публичност, конкретни мотиви и възможност за защита на обвинените.

В спортната общност вече се чуват въпроси:

• Защо решението е взето точно сега?

• Има ли прозрачност при представяне на "доказателствата“?

• Беше ли дадена възможност на обвинените да се защитят преди наказанието?

Кикбоксът в България измина дълъг път – от спорт на ентусиасти до национална гордост с международни успехи. Но последните месеци показват, че управлението му все по-често се сблъсква с вътрешни конфликти, обвинения и поляризация.

Вместо да се търси диалог, често се вижда противопоставяне. Вместо прозрачност – решения на закрити врати.

Когато един спорт започне да наказва своите хора за мнения и критики, това вече не е дисциплина – това е страх. А страхът никога не е двигател за успех.

Ако федерацията иска да защити престижа си, най-добрият път е не чрез изключвания и забрани, а чрез откритост, отчетност и уважение към хората, които градят спорта отвътре – треньори, съдии, състезатели. Защото именно те са лицето на кикбокса, а не протоколите от заседания."
