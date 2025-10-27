Новини
Абсурдна ситуация в родния кикбокс. България губи скандално домакинство на Световно
Автор: Васил Георгиев 13:51Коментари (0)131
© facebook.com
Поредна абсурдна ситуация разтърси родният кикбокс.

Преди нколко месеца България се пребори за домакинство на престижното Световно първенство за деца, кадети и юноши до 19 години. Пълната си подкрепа за форума обявиха от Министерство на младежта и спорта и министър Пешев, както и кмета на гр. Пловдив Костадин Димитров.

Преди няколко дни обаче от ръководството Българската конфедерация но кикбокс оттеглиха подкрепата си за провеждане на шампионата.

Решението поставя под сериозна въпросителна провеждането на едно от най-мащабните спортни събития, които страната ни е печелила в последните години.

"Към днешна дата сме на път да загубим домакинството на Световното първенство, което е огромен скандал. Огромен удар по авторитета ни“,  коментира специално за "Фокус“ абсурдната ситуация Иван Георгиев, член на борда на WAKO Европа и главен треньор на спортен клуб "Стар Тим“. Именно клубът е в основата на организацията на шампионата и получава правото да организира шампионата в Пловдив.

Георгиев разказа, че от септември, когато е било потвърдено, че кандидатурата на България е предпочетена пред тези на още три държави и страната ни трябва да приеме първенството през август следващата година в Пловдив, тече мащабна подготовка, а стотици деца тренират усилено за надпреварата, която се очаква да събере близо 4 000 участници и гости от цял свят.

"Федерацията оттегли подкрепата си преди десетина дни, като в основата на проблема е, че ние поемаме организационния процес, а не Българската конфедерация по кикбокс – обясни Георгиев. – Истината е, че без подкрепата на Конфедерацията не можем да продължим, защото кандидатурата бе подадена от наше име, но със съвместното съдействие на Българската конфедерация по кикбокс. Оттеглянето сега обезсмисля целия труд на децата, което е най-жалкото. Отделно от това, но не на последно място, очакванията бяха събитието да има и силен икономически ефект за Пловдив, който да посрещне хиляди гости и състезатели от над 60 държави“.

Родителите на децата, както и треньорите също не крият огромните си притеснения заради скандала и проваленият труд на стотици млади спортисти.

"Ситуацията е доста динамична и се променя непрекъснато – каза още Иван Георгиев пред "Фокус“. – Разбрахме, че от Българската конфедерация по кикбокс са ни изключили и това е станало на заседание, което се е провело онлайн на 27 октомври (неделя). Ние и без това не подкрепяме това ръководство, но цялата тази ситуация е огромен шамар и по авторитета на тази Федерация. От ръководството на Световната федерация също не скриха огромното си разочарование от случващото се“.
