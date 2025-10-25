Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (3)
Страхотно! Григор Димитров ще си партнира с легенда при дуетите в Париж
Автор: Георги Куситасев 16:57Коментари (0)94
© Facebook: ATP Tour
Българската звезда в тениса Григор Димитров ще си партнира и при двойките на последния за годината турнир от сериите "Мастърс 1000", този в Париж, Франция. 

Завръщащият се от лекуване на контузия нашенец ще играе в тандем с носителя на 6 титли от турнири от Големия шлем - Никола Маю

Представителят на домакините е на 43 години и с Григор са играли на двойки на три състезания през годините. В тях обаче българо-френският тандем има едва 1 успех. 

На старта на основната схема Димитров/Маю юе срещнат Юго Нис (Монако) и Едуар Роже-Васлен (Франция).

Представителят на домаините е шампион от "Ролан Гарос" при двойките, а Нис е финалист от "Аустрелиън Опън". 

На сингъл Гришо ще срещне машината за асове Джовани Мпетши Перикар.
Още по темата: общо новини по темата: 148
25.10.2025
20.10.2025
14.10.2025
09.10.2025
05.10.2025
01.09.2025
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Григор Димитров тренира в страхотно настроение с двама бивши Топ 10 играчи
 Вижте най-големите победи в Ел Класико
 В навечерието на Ел Класико ето статистиката между Барселона и Реал
 Железничарското дерби приковава погледите към родния футбол днес
 Мажоритарните собственици на ПФК "Пирин 22" се оттеглят от клуба
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: