Спортните новини:
Григор Димитров тренира в страхотно настроение с двама бивши Топ 10 играчи
Автор: Георги Куситасев 15:17Коментари (0)65
© Facebook: ATP Tour
виж галерията
Българската звезда в тениса Григор Димитров демонстрира страхотно настроение в тренировките в зала "Paris La Défense" във френската столица, където се готви за своето завръщане. 

Бившият световен номер 3 направи снощи тренировка с друг бивш играч от "Топ 10" на ранглистата - Андрей Рубльов от Русия, а днес Гришо се подготвяше с друг представител на най-голямата по площ държава в света - Карен Хачанов

Припомняме, че първата ни ракета бе принуден да напусне корта на осминафиналите на "Уимбълдън" при аванс от 2:0 сета срещу световния номер 1 в света тогава Яник Синер и бъдещ шампион в турнира зарад
и контузия - скъсване на гръден мускул. 

Това наложи дълго възстановяване като Димитров на няколко пъти се оттегляше от състезания в последния момент с цел да не усложни или удължи процеса на възстановяване. 

Гришо е в основната схема на последния за годината турнир от сериите "Мастърс 1000" - този в Париж, който за първи път ще се проведе в зала "Paris La Défense". 

Той ще играе на старта на надпреварата, в която игра финал през 2023-а година, срещу представителя на домакините Джовани Мпетши Перикар, който е известен със силната си игра от сервис поради високия си ръст. 

Срещата трябва ще се проведе най-вероятно в понеделник.
