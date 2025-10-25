© Facebook: ATP Tour виж галерията Българската звезда в тениса Григор Димитров демонстрира страхотно настроение в тренировките в зала "Paris La Défense" във френската столица, където се готви за своето завръщане.



Бившият световен номер 3 направи снощи тренировка с друг бивш играч от "Топ 10" на ранглистата - Андрей Рубльов от Русия, а днес Гришо се подготвяше с друг представител на най-голямата по площ държава в света - Карен Хачанов.



Припомняме, че първата ни ракета бе принуден да напусне корта на осминафиналите на "Уимбълдън" при аванс от 2:0 сета срещу световния номер 1 в света тогава Яник Синер и бъдещ шампион в турнира зарад и контузия - скъсване на гръден мускул.



Това наложи дълго възстановяване като Димитров на няколко пъти се оттегляше от състезания в последния момент с цел да не усложни или удължи процеса на възстановяване.



Гришо е в основната схема на последния за годината турнир от сериите "Мастърс 1000" - този в Париж, който за първи път ще се проведе в зала "Paris La Défense".



Той ще играе на старта на надпреварата, в която игра финал през 2023-а година, срещу представителя на домакините Джовани Мпетши Перикар, който е известен със силната си игра от сервис поради високия си ръст.



Срещата трябва ще се проведе най-вероятно в понеделник.