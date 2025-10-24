Железничарското дерби приковава погледите към родния футбол днес

© FB: Lokomotiv Plovdiv Локомотив София и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в "железничарското" дерби от 13-ия кръг на Първа лига.



Двубоят ще се проведе на стадион "Локомотив" в столицата и е с начален час 20:00 ч.



Софиянци са на десетата позиция във временното класиране с 12 точки. В предишния си мач те загубиха от ЦСКА 1948 с 0:1.



Гостите от Пловдив пък се намират на 4-о място в таблицата и при евентуална победа днес могат да задминат шампиона Лудогорец и да окупират третата позиция.



Последната среща между тези два тима бе приятелска, проведена през юли месец тази година и завършила 1:1. През май месец тази година пък бе последния официален мач между тях от българското първенство, завършил отново с 1:1.



Последната победа в това съперничество е за пловдивчани от февруари тази година с минималното 1:0.



Бетинг операторът Palmsbet.com оценява победа за домакините от София с коефициент 2.22, равенство с 3.00 и победа за Локо Пловдив с 3.75.



BETHUB.bg предлага сходни ставки - 2.30 за домакинска победа, 3.05 за равенство и 3.75 за победа за Локомотив Пловдив.