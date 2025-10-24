Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (2)
Железничарското дерби приковава погледите към родния футбол днес
Автор: Румяна Пензова 10:48Коментари (0)82
© FB: Lokomotiv Plovdiv
Локомотив София и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в "железничарското" дерби от 13-ия кръг на Първа лига.

Двубоят ще се проведе на стадион "Локомотив" в столицата и е с начален час 20:00 ч.

Софиянци са на десетата позиция във временното класиране с 12 точки. В предишния си мач те загубиха от ЦСКА 1948 с 0:1.

Гостите от Пловдив пък се намират на 4-о място в таблицата и при евентуална победа днес могат да задминат шампиона Лудогорец и да окупират третата позиция.

Последната среща между тези два тима бе приятелска, проведена през юли месец тази година и завършила 1:1. През май месец тази година пък бе последния официален мач между тях от българското първенство, завършил отново с 1:1.

Последната победа в това съперничество е за пловдивчани от февруари тази година с минималното 1:0.

Бетинг операторът Palmsbet.com оценява победа за домакините от София с коефициент 2.22, равенство с 3.00 и победа за Локо Пловдив с 3.75.

BETHUB.bg предлага сходни ставки - 2.30 за домакинска победа, 3.05 за равенство и 3.75 за победа за Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 30
16.10.2025
08.10.2025
05.10.2025
05.10.2025
02.10.2025
30.09.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вижте най-големите победи в Ел Класико
 В навечерието на Ел Класико ето статистиката между Барселона и Реал
 Мажоритарните собственици на ПФК "Пирин 22" се оттеглят от клуба
 Лудогорец гостува в Швейцария в търсене на втора победа в ЛЕ
 Русев отново бе измамен от сина на Рей Мистерио в битката за голяма титла в кеча
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: