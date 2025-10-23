Мажоритарните собственици на ПФК "Пирин 22" се оттеглят от клуба

© В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК "Пирин 22“ АД, са уведомили градоначалника за намерението си да се оттеглят от финансирането на клуба.



"Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс", се казва още в позиция от мажоритарните собственици.



Ето още какво се посочва в позицията:



Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК "Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.



Акциите, които притежаваме в дружеството, ще бъдат официално предложени на "ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. Решението относно евентуалното приемане и по-нататъшното управление на тези акции ще бъде изцяло в ръцете на Община Благоевград – Кмета и Общинския съвет.



Уведомяваме също, че при наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, сме готови да предоставим нашите дялове с моментален ефект. В случай че общината реши да приеме акциите, или бъде намерен нов инвеститор, ПФК "Пирин 22“ АД ще бъде предаден без каквито и да е задължения.



Нашето желание е процесът да бъде прозрачен, спокоен и в интерес единствено на бъдещето на Пирин – клуб с история, традиции и обществена значимост за целия регион.