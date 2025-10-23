Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Лудогорец гостува в Швейцария в търсене на втора победа в ЛЕ
Автор: Лъчезар Тодоров 09:53Коментари (0)81
© facebook.com/pfcludogorets1945
Йънг Бойс е домакин на Лудогорец в мач от трети кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата в Берн започва в 22:00 часа българско време и ще бъде ръководена от Мохамед Ал Емара от Финландия.

Играчите на Джорджо Контини заемат 19-а позиция във временното класиране с 3 точки. "Жълто-черните" загубиха единственото си домакинство до този момент от Панатинайкос с 4:1. Двата отбора играха контрола през януари тази година, която завърши 1:0 за родния шампион.

Възпитаниците на Руи Мота са 21-ви с 3 точки. "Зелените" спечелиха гостуването си на Малмьо с 2:1. Лудогорец има две победи в две контроли срещу Йънг Бойс.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на швейцарците е 1.85, докато този за българите е 4.20. Равенството е оценено на 3.66.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за домакините е оценен на 1.85, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 4.10. Равенството е оценено на 3.80.
Още по темата: общо новини по темата: 1
02.10.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Русев отново бе измамен от сина на Рей Мистерио в битката за голяма титла в кеча
 Класиката Реал Мадрид - Ювентус вещае нов знаменит мач
 Евролигата остава в България до декември
 Арсенал ще опита да остане перфектен в Шампионска лига
 Нов голям спад за Григор Димитров в световната ранглиста
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: