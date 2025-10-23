Лудогорец гостува в Швейцария в търсене на втора победа в ЛЕ

© facebook.com/pfcludogorets1945 Йънг Бойс е домакин на Лудогорец в мач от трети кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата в Берн започва в 22:00 часа българско време и ще бъде ръководена от Мохамед Ал Емара от Финландия.



Играчите на Джорджо Контини заемат 19-а позиция във временното класиране с 3 точки. "Жълто-черните" загубиха единственото си домакинство до този момент от Панатинайкос с 4:1. Двата отбора играха контрола през януари тази година, която завърши 1:0 за родния шампион.



Възпитаниците на Руи Мота са 21-ви с 3 точки. "Зелените" спечелиха гостуването си на Малмьо с 2:1. Лудогорец има две победи в две контроли срещу Йънг Бойс.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на швейцарците е 1.85, докато този за българите е 4.20. Равенството е оценено на 3.66.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за домакините е оценен на 1.85, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 4.10. Равенството е оценено на 3.80.