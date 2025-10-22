Класиката Реал Мадрид - Ювентус вещае нов знаменит мач

© x.com/SeputarMadrid Реал Мадрид е домакин на Ювентус в мач от трети кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Срещата на "Сантяго Бернабеу" започва в 22:00 часа българско време.



Играчите на Чаби Алонсо са на 8-мо място с 6 точки. "Кралския клуб" спечели единственото си домакинство срещу Олимпик Марсилия с 2:1. Двата отбора играха един срещу друг през лятото на Световното клубно първенство, като "белия балет" спечели с 1:0.



Възпитаниците на Игор Тудор са 24-ти с 2 точки. "Старата госпожа" завърши наравно 2:2 при гостуването си на Виляреал. "Бианконерите" имат 1 победа в последните си 5 официални мача с Реал.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на испанците е 1.50, докато този за гостите е 5.75. Равенството е оценено на 4.75.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Реал е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на Юве е със ставка 6.00. Равенството е оценено на 4.50.