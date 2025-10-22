Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Класиката Реал Мадрид - Ювентус вещае нов знаменит мач
Автор: Лъчезар Тодоров 08:56Коментари (0)68
© x.com/SeputarMadrid
Реал Мадрид е домакин на Ювентус в мач от трети кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Срещата на "Сантяго Бернабеу" започва в 22:00 часа българско време.

Играчите на Чаби Алонсо са на 8-мо място с 6 точки. "Кралския клуб" спечели единственото си домакинство срещу Олимпик Марсилия с 2:1. Двата отбора играха един срещу друг през лятото на Световното клубно първенство, като "белия балет" спечели с 1:0.

Възпитаниците на Игор Тудор са 24-ти с 2 точки. "Старата госпожа" завърши наравно 2:2 при гостуването си на Виляреал. "Бианконерите" имат 1 победа в последните си 5 официални мача с Реал.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на испанците е 1.50, докато този за гостите е 5.75. Равенството е оценено на 4.75.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Реал е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на Юве е със ставка 6.00. Равенството е оценено на 4.50.
Още по темата: общо новини по темата: 11
21.10.2025
01.10.2025
17.09.2025
28.08.2025
26.08.2025
13.08.2025
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Евролигата остава в България до декември
 Арсенал ще опита да остане перфектен в Шампионска лига
 Нов голям спад за Григор Димитров в световната ранглиста
 Русев с няколко двубоя на турнето на Световната федерация по кеч
 Англия, Европа и светът тръпнат за Ливърпул - Манчестър Юнайтед
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: